'Alcina' operası bu akşam Süreyya Operası'nda sahnelenecek

Alman besteci Georg Friedrich Handel'in "Alcina" operası bu akşam Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda sanatseverlerle buluşacak.

Sanat yönetmenliğini Tülay Uyar Hatip'in yaptığı Opera İstanbul tarafından sahneye konulacak eserde, Batuğhan Uzgören şefliğinde Opera İstanbul Orkestrası sahne alacak.

Eserde "Alcina" rolünü Tülay Uyar Hatip, "Ruggiero" rolünü Kaan Buldular ve Doğan Cem, "Melisso" rolünü Burak Bilgili ve Ozan Kutlar, "Bradamante" rolünü Esen Demirci, "Oronte" rolünü Onur Turan, "Morgana" rolünü Duha Alkan ve "Oberto" rolünü ise çocuk oyuncu Can Özgören yorumlayacak.

"Alcina" operasının konusu kısaca şöyle:

"Rugerrio adlı şövalye Bradamante ile nişanlanmıştır. Brademente nişanlısı gibi cesur bir kahramandır. Rugerrio ve Bradamente, büyücü Zoroastro tarafından birbirlerinden ayrılarak, yeni kahramanlık maceralarına atılır."