Albüm: Endonezya'daki Ananas Festivalinden Renkli Kareler
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GÜNEY KALİMANTAN, 20 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinde halk, ananas yetiştiren çiftçilere duydukları minnettarlığı ifade etmek üzere Pazar günü ananas festivali düzenledi.
GÜNEY KALİMANTAN, 20 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinde halk, ananas yetiştiren çiftçilere duydukları minnettarlığı ifade etmek üzere Pazar günü ananas festivali düzenledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel