Haberler ›› Güncel ›› Albüm: 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı Gönüllüleri İçin Saha Eğitimi Başladı

Albüm: 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı Gönüllüleri İçin Saha Eğitimi Başladı

SHANGHAİ, 2 Kasım (Xinhua) -- 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) görev yapacak 5.700'den fazla gönüllü, yaklaşan etkinliğe daha iyi hazırlanabilmek için Shanghai'daki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde saha eğitimlerine başladı.