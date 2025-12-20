Alanya Doğu Çevre Yolu ve Demirtaş Kavşağı ile yıllık 3 milyar 815 milyon lira tasarruf sağlanacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da Alanya Doğu Çevre Yolu ve Demirtaş Kavşağı'nın açılış kurdelesini kesti. Bakan Uraloğlu, "Bu projelerimizle toplamda yıllık 3 milyar 815 milyon lira üstünde dev bir tasarruf sağlarken, karbon emisyonlarını 11 bin 971 ton azaltarak Alanya'nın büyüleyici doğasını koruma altına aldık" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya-Alanya Doğu Çevre Yolu ve Demirtaş Kavşağı açılış törenine katıldı. Kestel Mahallesi, Baraj Caddesi'ndeki törende Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve davetliler de yer aldı.

Törende konuşan Bakan Uraloğlu, Antalya'da gerçekleştirilen yatırımlardan bahsetti. Bu yıl Korkuteli- Elmalı Yolu'nun açıldığına, Antalya Havalimanı'nın 35 milyon olan yolcu kapasitesini 82 milyona çıkaran yeni terminal binasının hizmete sunulduğuna değinen Bakan Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu'nun temelinin atıldığını ve Demre Yat Limanı'nın açılışının gerçekleştirdiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, ekim ayında Kepezüstü ve Sanayi Farklı Seviyeli Kavşaklarını, Elmalı Şehir Geçişi ve Elmalı- Finike Yolu'nun Elmalı-Avlanbeli kesiminin açılışlarının yapıldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, Avlanbeli-Finike kesiminin yapımını başladıklarını dile getirdi. Geçen ay Gazipaşa Yat Limanı'nı açarak başta Alanya olmak üzere tüm bölgenin deniz turizmi faaliyetlerini güçlendirdiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Verdiğimiz tüm sözleri tuttuk ve bu yılın ilk ayından son ayına Antalya'da adeta bir hizmet fırtınası estirdik" dedi.

'BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUMUZU 761 KİLOMETREYE ÇIKARDIK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 23 yılda Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 244,6 milyar lirayı aşan yatırımlar gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

"Bölünmüş yol uzunluğumuzu 197 kilometreden 761 kilometreye, BSK kaplamalı yol uzunluğumuzu ise 123 kilometreden 1101 kilometreye çıkardık. Antalya Batı Çevre Yolu'nu açtık. Antalya Kuzey Çevre Yolunda; Başköy, Korkuteli, Kirişçiler ve Isparta Köprülü Kavşaklarını hizmete sunduk. Antalya-Kemer-Tekirova-Finike Yolu kapsamında Phaselis (Fasalis) Tüneli'ni açtık. Antalya'yı Konya'ya bağlayan kuzey-güney aksının en önemli geçiş noktasını oluşturan 5 bin metre uzunluğundaki Demirkapı Tüneli'ni hizmete açtık. Alanya-Kuşyuvası-Taşkent yolu tünellerini inşa ettik. Kızılkaya-Antalya yolu, Antalya-Alanya-Gazipaşa yolu, Kumluca-Finike yolu, Demre Şehir Geçişi, Kaş Çevre Yolu, Kalkan şehir geçişi, Akseki bağlantı yolu, Kızılcadağ-Elmalı yolu, Konaklı-Güzelbağ yolu ve Antalya Şehir Hastanesi bağlantı yollarını da hizmete sunduk."

'ANTALYA-ALANYA OTOYOLU'MUZUN YAPIMINA BAŞLADIK'

Kente yapılan yatırımları anlatan Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Antalya'yı kuzeyden güneye, doğudan batıya modern yollarla, tünellerle, köprülerle donattık. Antalya-Alanya Otoyolu'muzun yapımına başladık. 84 kilometre ana gövde ve 38 kilometre bağlantı yoluyla toplam 122 kilometrelik bu dev proje, 5 tünel, 16 viyadük ve 7 kavşakla modern mühendisliğin zirvesi olacak. Akdeniz'in turkuaz kıyılarında, Toroslar'ın heybetli gölgesinde her yıl milyonlarca misafiri ağırlayan Alanya her mevsim cazibe merkezi olarak turizmde parlayan yıldızımızdır. Özellikle yerli ve yabancı ziyaretçi hareketliliğiyle nüfus artışına paralel olarak kent içinde trafik yoğunluğuyla karşı karşıya kalıyor; ulaşım imkanları açısından şehir içi ve doğu aksında yeni soluklar gerektiriyordu. Açılışını yaptığımız Alanya Doğu Çevre Yolumuz ve Alanya-Gazipaşa yolu üzerindeki Demirtaş Kavşağımız, tam bu ihtiyaçlara cevap veriyor."

'MODERN MÜHENDİSLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİNİ HAYATA GEÇİRDİK'

Alanya'nın büyüyen yapısı ve turizm amaçlı artan trafik hacmi nedeniyle mevcut Alanya Çevre Yolu'nun şehir içi yol haline dönüştüğüne değinen Bakan Uraloğlu, "Her gün ortalama 33 bine yaklaşan araç geçişinin olduğu bu yolda 14 sinyalize kavşak, 3 yaya üstgeçidi ve 43 yaya altgeçidi de bulunmakta. İşte bu noktada Alanya Doğu Çevre Yolu'nda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Akdeniz Sahil Yolu'nun yoğun trafik yükü altında kalan Alanya şehir geçişini rahatlatarak, transit trafiği şehir merkezinden uzaklaştırdık. Çevre yolumuzu Hasbahçe-Kargıcak arasında toplam 15,2 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik. Bugün yolumuzun Hasbahçe-Mahmutlar arasındaki 12 kilometrelik kesimini hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu 12 kilometrelik kesimin ilk 4,5 kilometresini 3 gidiş 3 geliş 6 şeritli, devamındaki 7,5 kilometresini ise 2 gidiş ve 2 geliş 4 şeritli olarak inşa ettik. Yine hizmete sunduğumuz bu kesimde, 653 metre uzunluğunda Oba Tüneli, bin 692 metre uzunluğunda Dim Tüneli ve 363 metre uzunluğunda Mahmutlar Aç-Kapa Tüneli olmak üzere toplam 2 bin 708 metre uzunluğunda 3 çift tüplü tünel ile 1031 metre uzunluğunda 7 çift köprü, 60 metre uzunluğunda 1 tek köprü ve 3 farklı seviyeli kavşak inşa ederek modern mühendisliğin en güzel örneklerinden birini hayata geçirdik. Projeyle, şehir içindeki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltarak araç ve yaya güvenliğini artırdık, transit geçişleri dur-kalk yapmaksızın akıcı hale getirdik" dedi.

'KARBON SALINIMINI 11 BİN 903 TON AZALTACAĞIZ'

Projeyle Antalya'nın doğusundaki ilçelerin Mersin ve Gazipaşa Havalimanı ile güvenli, konforlu ve yüksek standartlı bağlantısının sağlandığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Bölge ekonomisinde önemli yere sahip turfanda sebze-meyvelerin hızlı ve zamanında nakledilmesi imkanını temin ettik. Doğu Çevre Yolu'nun tamamının hizmete girmesi ile mevcut yola göre güzergahı 3 kilometre kısaltacağız ve seyahat süresini yaklaşık 35 dakikadan 10 dakikaya indireceğiz. Zamandan 3,6 milyar lira, akaryakıttan 196 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3 milyar 796 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da 11 bin 903 ton azaltarak Alanya'mızın tertemiz doğasını ve Akdeniz'in turkuaz kıyılarını koruyacağız" diye konuştu.

'YILLIK TOPLAM 19,2 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ'

Alanya-Gazipaşa yolu üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarla mevcutta hemzemin dönel adalı kavşak olarak hizmet veren Demirtaş Kavşağı'nı, 35 metre uzunluğunda altgeçit inşa ederek farklı seviyeli kavşak haline getirdiklerini de anlatan Bakan Uraloğlu, "Demirtaş Kavşağı artık trafiğe 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet sunacak. Bu projemizle Akdeniz Sahil Yolu'nun Alanya-Gazipaşa kesiminde trafik akışı kesintisiz hale getirerek, özellikle yaz aylarında artan turizm trafiğinin neden olduğu yoğunluk ve gecikmeleri önemli ölçüde azaltmış olduk. Projemizle zamandan yaklaşık 14,6 milyon lira, akaryakıttan 4,6 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 19,2 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Akıcı trafik düzeni sayesinde karbon salınımını yıllık 68 ton azaltarak iklim dostu ulaşım hedeflerine de katkı sunacağız" dedi.

'TURİZM POTANSİYELİNİ ZİRVEYE ÇIKARDI'

Hayata geçirilen iki stratejik projeyle, Alanya'nın ulaşım altyapısını çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde modernize ettiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Doğa ve kültür turizminin can damarlarını güçlendirerek bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınma hamlesine güçlü bir ivme kazandırdık. Bu yatırımlarımız, bölgemizin eşsiz doğal güzelliklerini ve tarihi zenginliklerini dünya sahnesine taşıyarak turizm potansiyelini zirveye çıkardı. Bu projelerimizle toplamda yıllık 3 milyar 815 milyon lira üstünde dev bir tasarruf sağlarken, karbon emisyonlarını 11 bin 971 ton azaltarak Alanya'nın büyüleyici doğasını koruma altına aldık. Böylece, sürdürülebilir bir doğa turizmi vizyonuyla, gelecek nesillere daha yaşanabilir, daha yeşil bir Alanya mirası bırakma yolunda da kararlı bir adım attık" diye konuştu. 'TÜM ZAMANLARIN 9 AYLIK GELİR REKORU'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hava yolu, otoyollar gibi lojistik konularda tüm bakanlıklarla ortak hareket ederek, dünyaya örnek olan turizm tanıtım stratejisi yürüttüklerini söyledi. 200'e yakın ülkede tanıtım faaliyetleri yürütüldüğünün altını çizen Bakan Ersoy, "Göreve geldiğimiz günden itibaren attığımız adımlarla ülkemize kazandırdığımız nitelikli turist akışı, ürün ve pazar çeşitliliği sayesinde de gelirlerimizi bölgemizdeki tüm olumsuzluklara ve savaşlara rağmen geçen yılın üzerine taşıdık. Bu gerçek, rakamlar üzerinden tasdiklenmiştir. Baktığımızda bu yıl ocak- eylül döneminde turizm gelirimiz 50 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir ki bu tüm zamanların 9 aylık gelir rekorudur. 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 5,7 oranında artış gerçekleştirmiş olduk. Son çeyrek rakamları da oldukça iyi geliyor. Yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar doları yakalayacağız. Dünyanın dört bir yanında seyahatini planlayacak potansiyel ziyaretçilerimize ülkemizi tanıtıyoruz. Kültür sahasında da Cumhuriyet tarihimizin ilklerini gerçekleştirmekte, rekor üzerine rekor kırmayı sürdürmekteyiz" dedi.

Konuşmaların ardından törene katılanlar açılış kurdelesini keserken, hatıra fotoğrafı çekildi.