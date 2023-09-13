Alanya'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı Norveçli yaşamını yitirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı Norveçli Alladın Zarei yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Gazipaşa istikametinden Alanya'ya seyir halinde olan Murat G. (22) idaresindeki 34 FOH 723 plakalı otomobil kavşağa geldiği sırada yaya geçidinden karşıya geçerken Norveç uyruklu Alladın Zarei'ye (65) çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Alladın Zarei'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Savcının incelemesinin ardından adamın cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA