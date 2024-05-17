Alanya'da Otomobil Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, duvara çarpan araç alev aldı ve içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cesetler morga götürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde duvara çarptıktan sonra alev alan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, Yeşilöz Mahallesi eski Gazipaşa yolu güzergahında beton duvara çarptı. Alev alan araç, yanmaya başladı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cesetler, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.