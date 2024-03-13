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Alanya'da kaza: 7 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasında

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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

A.K'nin kullandığı 07 BEF 519 plakalı kamyonet, Türkler Mahallesi D-400 karayolunda, otel çalışanlarının bulunduğu S.D. yönetimindeki 07 HKG plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.

Kazada yan yatan minibüsteki 7 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırılırken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Güncel

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