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Alanya'da Kaçak Parfüm Operasyonu: 8 Bin 150 Adet Ele Geçirildi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 8 bin 150 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda E.İ'ye ait adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çeşitli markalarda 8 bin 150 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli E.İ. hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 8 bin 150 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda E.İ'ye ait adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çeşitli markalarda 8 bin 150 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.İ. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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