Üye Girişi
Haberler

Alanya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Alanya Dayanışma Platformu (ALDAP) öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Gazze'de çekilen fotoğraflar ve öldürülen bebekleri sembolize eden kefenlenmiş bebek kundaklarının bulunduğu Atatürk Anıtı önünde toplandı.

Taşıdıkları pankart ve dövizlerle Atatürk ve İskele Caddesi boyunca yürüyen grup, anıt önüne tekrar geldi.

ALDAP Başkanı Murat Ersin Kaplan, grup adına yaptığı açıklamada, on yıllardır Filistin'de büyük zulümler işleyen İsrail'in, 7 Ekim sonrasındaki süreçte saldırılarını daha da arttırdığını söyledi.

Gazze'de tam anlamıyla soykırım yapan işgalcilerin, son 2 aylık süreçte 13 bini yakını kadın ve çocuk olmak üzere 17 binden fazla Filistinli'yi şehit ettiğini dile getiren Kaplan, "İşgalciler, Gazze'de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor. Siyonistler camileri, hastaneleri, okulları ve sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor. Bu zulüm, tüm dünyanın gözleri önünde yaşanıyor. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası kararlara rağmen işgalci İsrail hukuku tanımıyor, saldırmaya ve işgale devam ediyor. Ne yazık ki, dünya bu zulmü durduracak somut adımlar atmıyor." diye konuştu.

İşgalci İsrail'in zulümlerinin yüz binlerce kişinin katıldığı eylemlerle protesto edildiğini anımsatan Kaplan, İslam ülkelerinin üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmediğini belirtti.

Kaplan, bütün İslam ülkeleri ve halkların bir araya gelip tepkilerini ortaya koyması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hesap vermelidir. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün, Filistin'in ve dünyanın özgürlüğü, siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için yapılan eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Bizler Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları ve halkı olarak Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin'in özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz."

Alanya Müftüsü İhsan İlhan'ın yaptığı duanın ardından, grup dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İsrail Alanya Gazze Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

11 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI KİMLER? Survivor 2024 kadrosunda kimler var, oyuncuları belli oldu mu, Turabi var mı? Asgari Ücrette zam pazarlığı başlıyor! Asgari Ücret 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 MUĞLA || Yarın Muğla'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 MERSİN || Yarın Mersin'de okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 ANTALYA || Yarın Antalya'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 İSTANBUL || Yarın İstanbul'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER || Son Dakika DEPREMLER listesi 10 Aralık! GALATASARAY KOPENHAG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kopenhag vs GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu, maçın hakemi kim? Olips hangi ülkenin, kimin markası? Olips İsrail malı mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kayserispor - Pendikspor maçı ne zaman? Kayserispor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 87. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (158. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title