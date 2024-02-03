Alanya'da iş merkezinde çıkan yangında 4 iş yeri ve bir otomobil zarar gördü

Antalya'nın Alanya ilçesinde iş merkezinde çıkan yangında 4 iş yeri ve bir otomobil zarar gördü.

Konaklı Mahallesi'nde bitişik haldeki dükkanların bulunduğu iş merkezinde gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, bazı iş yerleri ve bir otomobile sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında, 4 iş yeri ve bir otomobil kullanılamaz hale geldi.