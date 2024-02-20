Alanya'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Güllerpınarı Mahallesi'nde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Güllerpınarı Mahallesi'nde, 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine biri ağır 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.