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Alanya'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, Güllerpınarı Mahallesi'nde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Güllerpınarı Mahallesi'nde, 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine biri ağır 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Alanya Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

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