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Alanya'da Balıkçı Barınağında Çıkan Yangın Söndürüldü

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Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağındaki iki tur teknesinde çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli bir tur teknesinde yangın çıktı.

Alevler, barınaktaki başka bir tekneye daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Bir teknenin tamamen yandığı olayda, bir tekne de kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmasının sürdüğü yangının neden çıktığı araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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