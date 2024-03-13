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Alanya'da 5 Yıldızlı Otelde Çıkan Yangın Hasara Yol Açtı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan bir 5 yıldızlı otelde çıkan yangın, otelde hasara neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ve soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 yıldızlı otelde çıkan yangın hasara neden oldu.

Avsallar Mahallesi'ndeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, otelde hasara yol açtı.

Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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