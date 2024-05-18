Alanya Atatürk Evi ve Müzesi Yarın Ziyarete Açılıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'nın Alanya ilçesini ziyaretinde konakladığı Alanya Atatürk Evi ve Müzesi, yaklaşık bir yıl süren restorasyonun ardından yarın ziyarete açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Atatürk'ün 18 Şubat 1935'te ziyaret ettiği ilçede kaldığı ve evin sahibi Tevfik Azakoğlu'nun rızasıyla 1987'den itibaren Alanya Atatürk Evi ve Müzesi olarak hizmet veren tarihi konakta, geçen yıl başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Alanya Müze Müdürlüğü koordinesinde geleneksel Alanya evlerinden olan tarihi binadaki çalışmalar, yaklaşık bir yıl sürdü.

Alanya Müze Müdürü Seher Türkmen, AA muhabirine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Alanya'ya geldiğinde Tevfik Azakoğlu'nun konağında kaldığını ve dinlendiğini söyledi.

Konağın 1987'de bağışlanmasının ardından Bakanlıkça yapılan düzenlemelerin ardından Atatürk Evi ve Müzesi olarak ziyarete açıldığını belirten Türkmen, "Müzemizi, özgün durumunu koruyarak gelecek nesillere daha sağlıklı bırakmaya çalışıyoruz." dedi.

Dış cephedeki boya, sıva, bağdadi kaplamalar, ahşap ve taş taşıyıcı sistemdeki sorunlara müdahale edildiğini aktaran Türkmen, şunları söyledi:

"Askılama sistemi ile olumsuzluk yaşanabilecek durumların önüne geçildi ve taşıyıcı özelliğini yitiren ahşap karkasları sökülerek yenilendi. Kötü durumdaki ahşap kepenklerine müdahale edilerek doğramalar elden geçirildi. Bahçe düzenlemesinde orijinal detaylara uygun kalınarak karosiman kaplamalar itinayla söküldü ve tekrar kullanılabilir olanlar değerlendirildi. Zemin katında oluşan dalgalanmaların önüne geçilerek uygun kaplanması tamamlandı. Dış ve iç cephe boyaları yenilendi. Drenaj sistemi yeniden yapılarak yapının su ile teması kesildi. Çalışmalar ivedilikle tamamlanarak müzemiz yeniden ziyaretçilerin kullanımına hazır hale getirildi."

Müze, yarın hizmete açılacak

Türkmen, Atatürk'ün gençliğe armağanı 19 Mayıs'ta evi ziyaretçilerle buluşturacaklarını vurgulayarak, Atatürk evinde oluşturdukları sinevizyon odasında ziyaretçilere "Bir hayalin inşası" videosunun gösterileceğini bildirdi.

Müzede kitap okumak isteyenler için de küçük bir kütüphane yaptıklarını dile getiren Türkmen, "Burada sadece Atatürk'le ilgili kitaplarımız var. Ayrıca Alanya Atatürk Evi ve Müzesi'nde Anıtkabir'den getirilen eşyalar da sergileniyor. Ziyaretçiler, yelek, gömlek, ayakkabı ve çorapları evin birinci katının sol tarafındaki odasında görebilirler." diye konuştu.