Üye Girişi
Haberler

AKUT, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinliklerine katıldı

Güncelleme:

Türkiye'nin ilk arama kurtarma sivil toplum örgütü olan AKUT Arama Kurtarma Derneğine bağlı ekipler, Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

Türkiye'nin ilk arama kurtarma sivil toplum örgütü olan AKUT Arama Kurtarma Derneğine bağlı ekipler, Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

Dernekten yapılan açıklamada, gelenekselleşen 18 Mart Çanakkale Yürüyüşü'nün gerçekleştirildiği etkinliğe 12 AKUT ekibinden 176 gönüllünün yanı sıra öğrenci topluluklarının da katıldığı bildirildi.

AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri ve öğrenci toplulukları, gelenekselleşen Zafer Yürüyüşleri kapsamında 57. Alay'ın çıkış yaptığı Conkbayırı, Seddülbahir Kalesi ve İlk Şehitler Anıtı'na ziyaretlerinin ardından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları huzurunda saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyarak şehitleri andı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi Sezginsoy, kuruldukları ilk günden bu yana Atatürk'ün izinden yürüdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Her yıl gelenekselleştirdiğimiz Zafer Yürüyüşleri ile hürriyetin, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyetin ve inkılapların yılmaz bekçileri olduğumuzu bir kez daha gösteriyoruz. Çanakkale Zaferi'nin 109. yılını gururla kutlarken şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Türk milleti olarak şanlı tarihimiz boyunca kazandığımız birçok zafer var. Çanakkale ise adımızı tarihe altın harflerle yazdırdığımız en büyük zaferlerimizden biri. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Çanakkale'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya ispat ettiği bir zafer. Bu nedenle Çanakkale Zaferi'ni her yıl coşkuyla ve gururla kutluyoruz. Gelenekselleşen yürüyüşümüze bu yıl ülkemizin farklı farklı noktalarında bulunan 12 ekibimizden 176 gönüllümüz ve öğrenci toplulukları yer aldı. Her geçen gün artan gönüllülerimizle milletimizin makus talihini değiştiren Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları ve şehitlerimizi anmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

Gelibolu Yarımadası Çanakkale Türkiye Sivil Toplum Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli?
title