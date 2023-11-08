Aktardan bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlere tavsiyeler

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte grip ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar kış çayına rağbet göstermeye başladı.

Tatvan ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, bitkisel ürünler satan aktarlara yöneldi. Soğuk algınlığından ve gripten korunmak için oldukça fazla tercih edilen kış çayı, narçiçeği, zencefil, ıhlamur ve tarçın ise bu aylarda vatandaşın vazgeçilmezi oluyor. Tatvan'da özellikle bitkisel çaylara talep artarken; ıhlamur, narçiçeği (hibiskus), zencefil, zerdeçal ve tarçın gibi ürünler de yoğun ilgi görüyor.

Havaların soğumasıyla birlikte yoğunluğun oluştuğunu söyleyen aktar Selami Bingöl, "Kış çayı, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için sonbahar ve kış aylarında vatandaşlar tarafından tercih edilen bir çaydır. Zencefil ve zerdeçal ise uzun yıllardan beri vatandaşlarımızın soğuk algılığından korunmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için tercih ettiği ürünlerdir" dedi.

Kış çayının püf noktalarını aktaran Selami Bingöl, "Kaynamış bir fincan suyun içerisine 2 adet tarçın, 4-5 dal narçiçeği, 2 adet zencefil ve 2 adet zerdeçal atılır. 4-5 dakika bekletip demlendikten sonra bal veya limon ile tatlandırılıp afiyetle içilebilir" şeklinde konuştu.