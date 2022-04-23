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Akşener, 23 Nisan'ı çocuklarla kutladı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Akşener, 23 Nisan'ı çocuklarla kutladıİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen çocuk şenliklerine katıldı.

Akşener, 23 Nisan'ı çocuklarla kutladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen çocuk şenliklerine katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında İYİ Parti Keçiören İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Etimesgut'taki uçurtma şenliğine katıldı. Akşener, çocukların çuval ve ağızda kaşıkla yumurta taşıma yarışlarını izledi. Akşener, çocuklar ve vatandaşlar ile fotoğraf çektirip, sohbet etti. Ardından Gençlik Parkı'nda Ankara Büyükşehir Belediye tarafından düzenlenen çocuk şenliğine katılan Akşener, burada çocuklar tarafından yapılan resim sergisini ziyaret etti ve tiyatro gösterilerini izledi. Akşener, 2 yıl süren pandeminin ardından bugün çocukların meydanlarda bayramı kutladığına değinerek, "Hem çocuklar hem biz önce Anıtkabir'e, sonra Ankara'ya, parklara ve birbirimize kavuştuk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)

Kaan ULU- Burak TEKİN/ANKARA, (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ulusal Egemenlik, Meral Akşener, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Haberler

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