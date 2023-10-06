Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gençleri zehirlemek için sokak satıcılığı yapan şahıslarla ilgili yaptığı istihbarı çalışmalar çerçevesinde N.B.'nin araçla Ilgın'dan Akşehir'e uyuşturucu madde getireceğini tespit etti. Plakasını belirlenen araç Konya istikametinden Akşehir yönüne giderken İstasyon Kavşağında durduruldu. Yapılan incelemede araç içerisinde olmayan şüpheli N.B.'nin bir çanta gönderdiği belirlendi. Kontrol edilen çanta içerisinde 4 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. N.B. tarafından gönderilen uyuşturucuyu Akşehir'de K.T. ile R.S. isimli şahısların teslim alacağını belirleyen polis ekipleri, bu 2 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli, hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Çantayı gönderen N.B. de Ilgın polisi tarafından yakalandıktan sonra Akşehir polisine teslim edildi. N.B. hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti' suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA