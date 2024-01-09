Akşehir'de motosiklet ve bisiklet hırsızlığına karışan 2 kardeş tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde motosiklet ve bisiklet hırsızlığına karıştığı öne sürülen 2 kardeş tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek zanlıları tespit etti. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde motosiklet ve bisiklet hırsızlığına karıştığı öne sürülen 2 kardeş tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki motosiklet ve bisiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği yabancı uyruklu M.E.İ. ile kardeşi U.E.İ'yi gözaltına aldı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.