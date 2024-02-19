Akşehir'de İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Akşehir ilçesinde inşaattan düşen işçi, yaşamını yitirdi.

Yeni Mahalle Kemal Paşa Bulvarı'ndaki inşaatın 5 katında çalışan işçi Bayram Y. dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Bayram Y'yi Akşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bayram Y, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.