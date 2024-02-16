Akşehir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda zanlı tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır şişelerde içki ele geçirildi ve zanlı adliyeye sevk edildi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.
Nasreddin Mahallesi'nde bir ikamete düzenlenen operasyonda satışa hazır şişelerde içki ele geçirildi, H.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.