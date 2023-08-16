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Aksaray'da İki Servis Minibüsü Çarpıştı: 13 Kişi Yaralandı

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Aksaray'da işçileri taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aksaray'da işçileri taşıyan iki servisin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Celalettin K. idaresindeki 68 S 0327 plakalı işçi servis minibüsü, Organize Sanayi Bölgesi Mehmet Altınsoy Bulvarı'nda, Bünyamin A'nın kullandığı 68 ADB 787 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 13 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralılardan Dede Yalvaç, gazetecilere, araçla evlerine gittikleri sırada kazanın meydana geldiğini söyledi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Jandarma Aksaray Sağlık Güncel Haberler

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