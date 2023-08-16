Aksaray'da İki Servis Minibüsü Çarpıştı: 13 Kişi Yaralandı

Aksaray'da işçileri taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.