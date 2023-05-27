Aksaray'da Hemşirenin Ölümüne Sebep Olan Olayda Hastane Müdürü Tutuklandı

Aksaray'da özel bir hastanede görev yapan hemşirenin, doktor arkadaşının yaşadığı rezidansın 7. katından atlayarak hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sonucunda hastane müdürü tutuklanırken, doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksaray'da 3 gün önce doktor arkadaşının yaşadığı rezidansın 7. katından atlayarak hayatını kaybeden hemşirenin soruşturmasında gözaltına alınan ve dün Aksaray Adliyesine sevk edilen hastane müdürü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 24 Mayıs günü sabah erken saatlerinde Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Yıldırım Rezidans'ta yaşandı. Özel İnova Hastanesi yeni doğan yoğun bakım servisinde görev yapan hemşire Saliha Tuncel (25), iddiaya göre erkek arkadaşı olan ve yine aynı hastanede görev yapan Uzman Doktor H.İ.A.'nın (43) yaşadığı rezidansın 7. katındaki dairesinin balkonundan kendini aşağıya attı. Genç hemşire rezidansın 1. katındaki balkona düştü. Kanlar içindeki genç hemşire Saliha Tuncel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün doktor H.İ.A. ve İnova Hastanesi Müdürü Çiğdem Ö.'yü gözaltına aldı. Doktor ve müdür, emniyetteki işlemlerinin ardından elleri kelepçeli vaziyette saat 17.30'da Aksaray Adliyesine sevk edilirken, adliye süreci sabah saat 05.30'a kadar sürdü. Yaklaşık 12 saatin ardından mahkemece doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hastane müdürü Çiğdem Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY