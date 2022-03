Akhisar'da at ve eşek kesen 5 kişi suçüstü yakalandı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, il dışında satılmak üzere eşek ve at kesen 5 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Süleymanlı Mahallesi'nde A.H.K. (60) isimli kişiye ait ağılda at ve eşek kesildiği bilgisi üzerine, JASAT ekipleri ile birlikte harekete geçti. Birlikte hareket eden ekipler, ağılda yaptıkları aramalarda etrafı branda ile kapatılmış avlu içinde 4 kesilmiş eşek ve park halinde bulunan kamyonet içerisindeki 3 canlı at ile otomobilde bulunan yaklaşık 40 kilogram eşek eti tespit etti. Ekipler, kesim işlemlerini yaptığı belirlenen ve araç sahipleri olan A.B.Ö (23), A.K (25), A.Ö (21), T.H. (21) ve A.H.K.'yı suçüstü yakaladı.Öte yandan, kesilen at ve eşek etlerinin Manisa'nın dışındaki pazarlarda satışının yapılacağı öğrenildi. Canlı hayvanlara ve etlere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.