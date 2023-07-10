AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ'NDEN 278 HEKİM MEZUN OLDU

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden mezun olan 278 öğrenci hekim oldu. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın 'Meslektaşlarım' diye hitap ettiği öğrencilere, yaptığı başarılı operasyonlarla dünyada ilklere imza atan Prof. Dr. Ömer Özkan yemin ettirdi.

AÜ Tıp Fakültesi tarafından 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Yemin Töreni düzenlendi. AÜ Stadyumu'nda düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, rektör yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, dekan yardımcıları Prof. Dr. Neval Boztuğ, Prof. Dr. Levent Sarıkcıoğlu, AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

'ETTİĞİNİZ YEMİN MESLEK HAYATINIZIN PUSULASI OLACAK'

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, 50'nci yılını dolduran AÜ Tıp Fakültesi'nden mezun olan 278 hekimi daha ülkeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Öğrencilerine 'Sevgili meslektaşlarım' diyerek hitap eden Prof. Dr. Özlenen Özkan, 'Bugün sizin yaşam yolculuğunuzun çok önemli bir aşaması başlayacak. Hipokrat'ın zamanından beri tıp hekimleri, kendini adadıkları mesleğin ilkelerini korumak için yemin ettiler. Sizler de bu iki bin yıllık kadim geleneği devam ettireceksiniz. Şunu unutmayın ki bu yemin, toplumla yapılan bir sözleşme değil, kendi kendinizle yaptığınız bir anlaşmadır. Doğru ve yanlışın belirsizleştiği, birbirine karıştığı zamanlar olacaktır. İşte bugün ettiğiniz yemin meslek hayatınız boyunca sizin pusulanız olacaktır. Bugün bu yemine bir farklılık da ekleyin, içinizden kendi öz yeminlerinizi de edin. Ulaşmak istediğiniz hedeflerinizi, yaşamınızdaki öncelikleri tekrar hatırlayın. Çok yoğun, çok zorlu bir mesleğimiz var. Lütfen günlük kaygıların bu idealleri unutturmasına izin vermeyin. Ne zaman bir güçlükle yüzleşseniz bugün içinizden tekrarladığınız o sözleri hatırlayın" dedi.

DÜNYADA İLKLERE İMZA ATAN TIP FAKÜLTESİ 50 YAŞINDA

Kendisinin de Akdeniz Üniversitesi'nden mezun olduğunu belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, kendi mezuniyet töreninde de aynı heyecanı yaşadığını hatırladığını söyledi. Ölümsüz ve zamansız bir meslekleri olduğunu anlatan Prof. Dr. Özlenen Özkan, hekimlik mesleğinin bir yaşam biçimi olduğunu aktardı. Tıp Fakültesi'nin 50'nci yılını doldurduğunu belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, şöyle konuştu:

'Türkiye'de ve dünyada imza attığı ilkleri, sayısız başarıları sığdıran fakültemiz, alanında çığır açmış akademisyenleri, nitelikli mezunları ile büyük bir aileye dönüşmüştür. Bugün bulunduğumuz noktada Türkiye'deki tıp fakülteleri arasında ilk 10 içerisinde yer alan tıp fakültesine ve başta organ nakli olmak üzere her alandaki yetkinliği ile Türkiye'nin referans hastanelerinden birine sahip olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Akdeniz Üniversitesi'ni mümkün olduğunca üst sıralara taşımak, sizin en kaliteli, en güncel eğitimi almanız için gece gündüz var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlamda 2023 yılının tıp fakültemiz için oldukça verimli geçtiğini de iftiharla söyleyebilirim. Bu yıl, eğitimi daha kaliteli ve güncel hale getirmek için geçen yıldan bu yana hazırlıklarını yaptığımız iki yenilikçi eğitim modelini daha hayata geçirdik. 2022-2023 eğitim öğretim yılı başında tıp eğitim programının tümünde Ters Yüz Eğitim Modeli ve ikinci dönem itibarıyla da Semptom Temelli Eğitim Modelini hayata geçirdik. Yine bu yıl mart ayında tıp eğitim programımız Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından 2023-2029 yılları arasında 3'üncü kez akredite edilerek kalitesini bir kez daha tescillemiş oldu. Geçen yıl da yine bir ilk olarak TUS deneme sınavı uygulamasını hayata geçirmiştik. Onun sınavlarına devam ediyoruz bu konuda da öğrencilerimizden ve mezunlarımızdan çok güzel dönüşler alıyoruz. Bu çalışmalarımızın hepsi sizlerin daha yetkin, donanımlı bir şekilde mezun olabilmeniz için. Bu çalışmaların bir kısmına yetiştiniz. Ancak bundan sonrası için de kapımız sizlere her zaman açık. Sizler Akdeniz ailesinin değerli bir üyesisiniz."

50 YILDA 6 BİN 697 MEZUN VERİLDİ

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, öğrencileri çift akreditasyon belgesiyle mezun etmenin büyük gururunu yaşadıklarını, diplomalarının dünyanın her yerinde geçerli olmalarını sağladığını, eğitimin kalitesini gösterdiğini anlattı. Prof. Dr. Gürpınar, 'Sizlerle birlikte bu güne kadar ülkemize ve toplumumuza hizmet eden toplam 6 bin 697 mezun ettik. Kuruluşumuzun 50'nci yılına giren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 41'inci dönem mezunları olarak sizleri gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, mezun hekimlere 'Hekimlik Andı'nı yaptırdı. Program, mezun olan hekimlere başarı belgelerinin takdimi ve fotoğraf çekimleri ile son buldu. (DHA)