Akdeniz Balık Av Sezonu 2025-2026 Başladı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, Akdeniz sularında 2025-2026 Balık Av Sezonu'nun açılış törenin ardında balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı.

Hatay'da, balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yeni av sezonu umutla başladı. 5 aylık aranın ardından yeniden denizle buluşan balıkçılar, sofralara bereket taşımaya hazırlanıyor. İskenderun Balıkçı Barınağı'ndaki törene, İskenderun Körfezi balıkçılarının yanı sıra, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, İMAEK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şube Başkanı Kemal Kutlu, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkanı Yüksel Akgöl katıldı.

Mehter takımının gösterisiyle başlayan törende konuşan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, "Beş aylık aranın ardından bugün yeniden Akdeniz'le buluşuyoruz. Günün ilk saatleriyle birlikte alın terimizin bereketini sofralarımıza taşımak için 'Vira bismillah' diyoruz. Beş aylık av yasağının Akdeniz'in zengin biyoçeşitliliği, stratejik konumu ve kültürel mirasımıza olan katkısını önemsiyoruz. 15 bin balıkçı gemimiz yalnızca sofralarımıza ürün taşımıyor, aynı zamanda denizlerdeki egemenliğimizin teminatı olarak ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırıyor. Bu yıl üretim planlamasına 4 avcılık türü ve 1 yetiştiricilik türü daha eklenerek planlı üretim kapsamı yüzde 80'in üzerine çıkarıldı" diye konuştu.

'SOFRALARIMIZI BEREKETLENDİRİYORLAR'

Akdeniz'de balıkçılık sezonunun diğer bölgelere kıyasla yaklaşık 15 gün geç başladığını hatırlatan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, balıkçıların hem üretime hem de ihracata katkı sağladığını vurgulayarak, "Balıkçılarımız sadece kendi geçimini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sofralarımızı bereketlendiriyor ve Avrupa Birliği'ne yapılan ihracata da katkı sunuyor. Denizlerimiz balık dolu, sofralarımız bereketli olsun diyoruz. 'Vira bismillah' diyoruz" diye konuştu.

ORTADOĞU PAZARI İÇİN BAKANLIKTAN DESTEK

ASHİB Başkanı Yüksel Akgöl, Hatay'ın 1970'lerden beri Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihracat yaptığını ancak 2011'de başlayan Suriye Savaşı'nın bu potansiyeli olumsuz etkilediğini ifade etti. Ürünlerin çabuk bozulabilir olması nedeniyle uzun mesafeli ihracatın zorlaştığını belirten Akgöl, Arap Yarımadası'na ulaşımı kolaylaştırmak için Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın destek verdiğini ve bu desteğin ihracat açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

KUTLU, KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKTİ

Deniz Ticaret Odası Başkanı Kemal Kutlu, Türkiye'nin balıkçılık ve yetiştiricilikte dünya ortalamasının çok altında olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Avcılıkta ve yetiştiricilikte dünya ortalamalarının çok altındayız, yüzde 0.3'lerdeyiz. Komşumuz Yunanistan 40 metre sınırında istihbaratla çalışıyor, balık popülasyonunu artırıyor. Bizde de bu konularda uzman üniversiteler var ancak uygulamada sıkıntı yaşıyoruz. Deniz kirliliği büyük ölçüde evsel atıklar, gübre ve temizlik suları gibi karasal kaynaklı. Bu kirliliğin yüzde 60-70'i bahçe gübrelerinden kaynaklanmakta. Ayrıca, ODTÜ gibi uzman kurumların bilgi birikiminden yeterince yararlanılmamaktadır."

Programda ayrıca konuklara balık ekmek ikramında bulunuldu. Balıkçılar da son hazırlıklarını yaparak Akdeniz'in mavi sularına açılmaya hazırlandı.