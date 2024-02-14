Akçakoca'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.D'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik takibe alınan H.D'nin kullandığı araç, ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 8 parça halinde toplam 53,7 gram metamfetamin, 6,8 gram esrar, metamfetamin içiminde kullanıldığı değerlendirilen 2 cam pipo ve yeşil reçeteyle satılan hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.D'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik takibe alınan H.D'nin kullandığı araç, ilçe girişinde durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 8 parça halinde toplam 53,7 gram metamfetamin, 6,8 gram esrar, metamfetamin içiminde kullanıldığı değerlendirilen 2 cam pipo ve yeşil reçeteyle satılan hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.