Akçakoca'da Dron Destekli Şok Uygulamada Kurusıkı Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan dron destekli, narkotik köpekli şok uygulamada kurusıkı silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Uygulama sonucunda ayrıca kusurlu görülen araç sürücülerine toplam 76 bin 866 TL para cezası kesildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan dron destekli, narkotik köpekli şok uygulamada kurusıkı silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde halkın huzuru ve güvenliği için şok huzur uygulaması yapıldı. 113 personel ile yapılan uygulamada 600 üzerinde şahıs 200'e yakın araç kontrol edildi. Dron destekli denetimde hassas burunlu köpek tarafından araçlarda arama yapıldı.

Kontrollerde iki şahsın üzerinde 2 adet kurusıkı silah, 8 adet kurusıkı mermisi, 3 şüpheli şahsın üzerinden toplam 2 gram kokain, 17,90 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Ayrıca kusurlu görülen araç sürücülerine toplam 76 bin 866 TL para cezası kesildi. - DÜZCE