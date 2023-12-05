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Akçakoca'da Balıkçılar Bol Hamsiyle Limana Döndü

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçılar, kasalar dolusu hamsiyle limana döndü. Karadeniz'e kıyısı olan ilçede havaların soğumasıyla hamsi bolluğu yaşandı. Tekneleriyle açıldıkları Karadeniz'e ağlarını bırakan balıkçılar, limana bol hamsiyle geldi. Balıkçıların limanda bekleyen kamyonlara yüklediği hamsi dolu kasalar, çevre illere gönderildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçılar, kasalar dolusu hamsiyle limana döndü.

Karadeniz'e kıyısı olan ilçede havaların soğumasıyla hamsi bolluğu yaşandı.

Tekneleriyle açıldıkları Karadeniz'e ağlarını bırakan balıkçılar, limana bol hamsiyle geldi.

Balıkçıların limanda bekleyen kamyonlara yüklediği hamsi dolu kasalar, çevre illere gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Karadeniz Akçakoca Düzce Denizcilik Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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