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AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit, Yapı Okulu Kuracak

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AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan adayı İlhan Geçit, depremlerde hasar alan yapıların güçlendirilme projelerinin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi amacıyla üniversite belediye işbirliğiyle 'Yapı Okulu' kuracaklarını söyledi.

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan adayı İlhan Geçit, depremlerde hasar alan yapıların güçlendirilme projelerinin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi amacıyla üniversite belediye işbirliğiyle "Yapı Okulu" kuracaklarını söyledi.

Geçit, geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde Yeşilyurt'un en fazla hasar alan ilçelerden biri olduğunu belirtti.

Bostanbaşı ve Yakınca bölgesinin depremden ciddi şekilde etkilendiğini aktaran Geçit, "Nüfus yoğunluğu olan ve çok katlı yapıların yer aldığı bölge. Burada güçlendirme projelerini hızlandıracağız, belediyede bekleyen güçlendirme projeleri var. Gelir gelmez güçlendirme projelerinin bitmesi için makul bir süre koyacağız. Güçlendirme projesi belediyeye geldiğinde o süre zarfında sonuçlanacak. Yerinde dönüşüm projeleri için makul süreç belirleyerek, hayata geçirilmesi için çaba sarf edeceğiz." diye konuştu.

Geçit, ilçede rezerv alanların genişletilmesi için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

İlçeyi ayağa kaldırma süreçlerinin daha sağlıklı yürümesi için 'Yapı Okulu' kurmayı planladıklarını aktaran Geçit, şöyle devam etti:

"Büyükşehir ve Battalgazi belediye başkan adaylarımızla beraber, bizler üniversiteyle işbirliğine girdik. İnşaat fakültesinin dekanı, hocaları ve ilgili rektör yardımcısıyla bir araya geldik. Bizler gelir gelmez Yapı Okulu kuracağız, burada Yeşilyurt Belediyesindeki mühendisleri eğitime alacağız. Çünkü bu güçlendirme projeleri uzun süredir bekliyor. Şu an mühendislerimizle üniversitelerimiz arasında bilgi örtüşmemesi söz konusu, bunu mühendislik ölçütlerinde gidereceğiz. Güçlendirme projesi üniversitede hocalardan oluşan heyet tarafından hazırlanıyor, geliyor orada bekliyor. Belli ki arada bilgi örtüşmemesi söz konusu. Belki de 6 Şubat'ın getirdiği bazı korkularda var. Bunları gidereceğiz, şehrimizi en geç iki yıl içerisinde ayağa kaldıracağız."

Kaynak: AA / Güncel

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