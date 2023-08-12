AK Parti'li Yılmaz Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni Gezdi

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi alanını gezdi. Yılmaz, projenin büyüklüğünün hayranlık uyandırıcı olduğunu belirtti ve yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ekibini tebrik etti.

Ak Parti'li Yılmaz Noter masası darmaduman olmuş vaziyette (2)

Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi alanını gezdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın, hem görseller üzerinde hem de alanda, bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiği Yılmaz, proje kapsamında günyüzüne çıkarılan Sağrıcı Sungur Mescidi'ni de inceledi. Projenin büyüklüğünün hayranlık uyandırıcı olduğunu söyleyen Yılmaz,

'Hakikaten cesamet olarak, insan görünce etkileniyor. Bu resmen tarihimizin ihya edilmesi. Geçmişe yönelik göstermemiz gereken vefa duygusunun lafta değil de emek vererek ortaya çıkarılması kolay bir iş değil. Burada oluşmuş, oturmuş alışkanlıklar vardı. Burada kurulmuş bir düzen vardı. Şimdi o düzen başlangıçta bozulurken, o alışılmışlıklar bozulurken, insanlarımız rahatsız olmuş olabilirler. Ama ortaya çıkan cesamet, ortaya çıkan sonuç tarihimizin ihya edilmiş olmasıyla o insanlar da mutlu olacaklar. Ben sadece eline sağlık diyorum. Allah razı olsun. Tebrik ediyorum, Alinur Başkan ve ekibini, emeği geçen bütün arkadaşlarımızı. İnşallah şu önümüzdeki 5-6 altı ay içerisinde de biterse burada gümbür gümbür bir açılış yaparız. Ben de geleceğime söz verdim, Alinur Başkana' diye konuştu. (DHA)