AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş 'Türkiye Yüzyılı Buluşma Programı'nda konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Dün de bugün de yarın da siyaseti siyaset dışı yollarla şekillendirmeye çalıştıran, hele hele ahlak dışı birtakım kasetlerle vesaire siyaseti yönlendirmeye çalışan anlayışı telin ediyoruz. Bunun zararlı, muzır bir siyaset mikrobu olduğunu çok açık şekilde ifade ediyoruz." dedi.

Ak Parti İstanbul milletvekili adayı Kurtulmuş, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı ve Esenyurt Sivil İnisiyatif Platformu (ESİP) tarafından Esenyurt'ta bir düğün salonunda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşma Programı"nda konuştu.

Türkiye'deki seçimin, bir cumhurbaşkanlığı ya da milletvekili seçiminin çok ötesinde anlam taşıdığını dile getiren Kurtulmuş, "asrın seçimi" olarak nitelendirdiği 14 Mayıs'taki seçimlerde Türkiye'nin gelecek yüzyılının nasıl şekilleneceğine karar verileceğini söyledi.

Seçime büyük bir gayret, fedakarlık ve dikkatle hazırlandıklarını ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye sadece önümüzdeki 5 yıl nasıl yönetileceğini, parlamentonun nasıl şekilleneceğini değil, Türkiye'nin ne yönde ilerleyeceğine karar verecektir. Bir tarafta yönetimde istikrarı ve güveni temsil eden Cumhurbaşkanı'mız Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde devam eden bir çizgi, karşı tarafta ise 7 yamalı bohça gibi bir koalisyon hükümeti teklif eden, yani yönetimde kararsızlık ve kaos teklif eden bir anlayış. Milletimizin vereceği karar budur." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun Wall Street Journal'a verdiği demeç

Kurtulmuş, Türkiye'nin dış politikada kendi eksenini takip etmesini isteyen, yani Türkiye Yüzyılı'nda milli öncelikleri ve menfaatleri esas alan bir dış politika anlayışı ile dış politikada Batı'ya göre hizalanan bir anlayış arasında seçim olacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD merkezli Wall Street Journal'a röportaj verdiğini aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Diyor ki ' Türkiye'de eğer biz iktidar olursak Rusya'dan uzaklaşacağız. Türkiye'nin, Avrupa Birliği meselesini yeniden canlandıracağız. Türkiye'yi NATO'nun güvenilir, etkin bir ortağı haline getireceğiz. Batı'nın Rusya'ya koymuş olduğu ambargolara, kısıtlamalara riayet edeceğiz, bunlara uyacağız.' Yani şunu söylüyor; 'Eğer biz iktidar olursak yeniden güçlü büyük Türkiye istikametinde milli eksenimizi tahkim etmek değil, Batı'nın gölgesinde durmayı size taahhüt ediyorum. Ne olur benim cumhurbaşkanı olmam için desteğinizi arttırın.' manasına gelen, yani onlardan aman dileyen, medet uman bir anlayışla maalesef bunları dile getiriyor. Biz Türkiye'nin ne Doğu'nun ekseninde ne Batı'nın ekseninde ne Amerika'nın ne Avrupa'nın ne Rusya'nın ekseninde değil; kendi milli ekseninde onu tahkim ederek güçlü olmasını istiyor ve bu istikamette yürüyoruz."

"Siyasetin sakin limanı ahlaktır"

Kurtulmuş, seçim sürecinde birtakım provokasyonlarla seçim meydanlarını karıştırmak isteyenlerin olduğunu ama geneline bakıldığında gayet olgun bir seçim kampanyasının sürdürüldüğünü ifade ederek, son güne kadar da bu kampanyanın büyük bir olgunlukla devam edeceğine yürekten inandığını söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Yine Sayın Kılıçdaroğlu bir müddet evveldir başladığı, işte birtakım kasetlerin, birtakım şantaj kasetlerinin vesaire olabileceğiyle ilgili şeyler, sözler ortaya konuldu. Öyle anlaşılıyor ki şu anda cumhurbaşkanı adayı olan bir başka şahıs hakkında hazırlanan birtakım kasetlerin varlığı, yokluğu, bunların piyasaya çıkıp çıkmaması şu anda son saatlerde siyasetin dedikodu kazanını kaynatmaya devam ediyor. Öncelikle şunu söyleyeyim; biz siyasetin de bir ahlakı olduğu kanaatindeyiz. Siyasetin sakin limanı ahlaktır. Yani siyasette mücadeleyi başa baş yaparsınız, fikrinizi tartışırsınız, projelerinizi ortaya koyarsınız ama insanlara hakaret, insanları değersizleştirmek, hele hele yalan yanlış birtakım kasetlerle yanlış yollara saparak insanları itibarsızlaştırmak bizim lügatimizde yazmaz, siyaset anlayışımızda böyle bir şeye asla yer yoktur. Dün de bugün de yarın da siyaseti siyaset dışı yollarla şekillendirmeye çalıştıran, hele hele ahlak dışı birtakım kasetlerle vesaire siyaseti yönlendirmeye çalışan anlayışı telin ediyoruz. Bunun zararlı, muzır bir siyaset mikrobu olduğunu çok açık şekilde ifade ediyoruz."

Kurtulmuş, konuşmasının ardından programa katılan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.