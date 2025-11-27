AK Parti Genel Başkanvekili Ala: "Hem Türkiye'de hem bölgesinde terör belasından kurtulalım"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili, "Hem Türkiye'de hem bölgesinde terör belasından kurtulalım. Türkiye önüne baksın, hedeflerine doğru, emin adımlarla ama hızlı bir şekilde ilerlesin. (Terörsüz Türkiye) Bunun çabasıdır." ifadelerini kullandı.

Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Ömer Serdar ve Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Büyükelçi Hasan Ulusoy, Londra Yunus Emre Enstitüsünde yapılan etkinlikte İngiltere'deki Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye içinde ve dışında yaşayan vatandaşların ortaya koyduğu performansın, Türkiye'nin gücünü oluşturduğunu kaydeden Ala, Türkiye'nin artık adından söz ettiren bir ülke olduğunu vurguladı.

Eski Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in, "Orta Doğu'da önemli bir yemeğe davetli olduğunuz halde isminiz listede yoksa bir de menüye bakın, orada olabilir." sözün hatırlatan Ala, "Şimdi hem masada hem sahada hem de diplomatik alanda ciddi bir güç olarak yön veriyoruz." diye konuştu.

Ala, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı nüfusunun dünyanın birçok ülkesindeki nüfustan daha büyük olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin Afrika kıtasındaki ülkelerin neredeyse tamamında büyükelçiliği bulunduğunu anlatan Ala, "Fransa, Afrika'da nereye adım atsak bizi bir rakip olarak görüyor. Haksız da değil. Neden? Biz sadece yer altında ne varsa onu almak için gitmiyoruz. İnsanlarla ilişki kuruyoruz. İnsanları sömürmek için gitmiyoruz. İnsanlarla birlikte daha fazla üretmek, daha adil paylaşmak için gidiyoruz." dedi.

"Tahıl koridorunu Cumhurbaşkanı'mızın diplomatik gücü açtı"

Ala, Türkiye'nin geçmişten gelen ciddi bir birikimi ve erdemi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Nereye gitmişsek adalet götürmüş, insanlarla birlikte çalışmışız. Onun bize yüklediği hem sorumluluk hem imkan var. Bir hafta içinde İngiltere ve Almanya Başbakanı geldi. Cumhurbaşkanı'mız G20 zirvesinde birçok devlet adamıyla görüştü. Ukrayna-Rusya Savaşı oluyor, büyük bir tedirginlik var, dünya yeniden kuruluyor. Orada Türkiye, diplomatik gücüyle sahada ve başka ülkeler de burada tahıl koridoru talebinde bulunuyor. Yine Türkiye'den talepte bulunuyorlar. Çünkü Rusya-Ukrayna savaştığında dünya tahıl üretiminin yüzde 25'i etkileniyor. Bu koridoru açabilen bir kişinin diplomatik gücü oldu o da Cumhurbaşkanı'mız."

Ala, "Biz Türkiye'yiz, bu gücü de insanlığın yararına kullanmak istiyoruz. Türkiye'nin Gazze'de olan biten karşısında, Suriye'de olan biten karşısında duruşunu görüyoruz, neticelerini de görüyoruz. Nerede zulüm varsa biz orada, ona karşı duranlardanız. Cumhurbaşkanı'mız da en yüksek düzeyde bu yanlışları dile getirdi. Birleşmiş Milletler'de ortaya koyduğu konuşmaları görüyorsunuz. 'Dünya beşten büyüktür' ve 'Daha adil bir dünya mümkün.' sözü tüm dünyada motto oldu." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin problemlerini çözebilen bir ülke olduğunun da altını çizen Ala, dünyadaki gelişmelere değinerek, "Çin ile ABD arasındaki inanılmaz bir ticari rekabet var. Tabiri caizse silahsız bir savaş. Avrupa Birliği, kendini yeniden gözden geçiriyor. İngiltere, Brexit'le Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Birlik, Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle oradan ayrılan ülkeleri içine aldı. Son çeyrek yüz yılda olup bitene baktığınızda çok hızlı gelişmeler oldu." ifadelerini kullandı.

Bölgede ve Türkiye'de yaşananlara işaret eden Ala, Irak, Suriye, Ukrayna ve Balkanlar'daki gelişmelerden örnekler vererek, "Etrafta yangın varken, bu kadar sarsıntı ve diplomatik depremin olduğu bölgede istikrar adası olarak yolumuza devam ediyoruz. Başkalarının petrolle yapamadığını sandıkla başardık. Bunu da başaran tek İslam ülkesiyiz. Şiddete kaymadan, kargaşa çıkarmadan, kendi problemlerini çözerek yoluna devam eden bir ülkeyiz." dedi.

"Hem Türkiye içinde hem de çevresinde terör olmasın istiyoruz"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de açıklamalar yapan Ala, "Hem Türkiye içinde hem de çevresinde terör olmasın istiyoruz. Terörsüz Türkiye de bu. Hem Türkiye'de hem bölgesinde terör belasından kurtulalım. Türkiye önüne baksın, hedeflerine doğru, emin adımlarla ama hızlı bir şekilde ilerlesin. (Terörsüz Türkiye) Bunun çabasıdır. Bilin ki her şey emin ellerde. Ne yaptığını bilen, vizyon sahibi, irade sahibi bir devlet başkanı var. Arkasında siyasi güç var." diye konuştu.

Diğer partilerin de sürece destek verdiğini söyleyen Ala, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, mekanizmalar, istihbaratından Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanlığından Adalet Bakanlığına devletin bütün birimleri, Dışişleri Bakanlığı ve diplomasi, herkes üzerine düşeni yapıyor ve yolumuza devam ediyoruz. Bunu da başaracağız. Başardıktan sonra daha hızlı bir biçimde Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru emin adımlarla gideceğiz." dedi.

Sırakaya da konuşmasında vatandaşa hesap verme ve taleplerini dinleme yolunda hareket ettiklerini belirterek, "Esas olan vatandaşın kendine ulaşması değil, vatandaşa gitmek ve meseleleri dinlemektir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sivil toplum kuruluşları temsilcileri talep ve sorunlarını dile getirdi. Basına kapalı olan bu bölümde Ala ve beraberindekiler soruları yanıtladı.