AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Türk devletlerinin ortak kalkınma bankası kurması gerektiğini söyledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin dijital ticaret alanını hayata geçirmesi ve ortak kalkınma bankası kurması gerektiğini söyledi.

Zorlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen, TDT üyesi ülkelerin lider ulusal analitik merkezlerini bir araya getiren "Türk Dünyası Analitik Merkezleri II. Uluslararası Konferansı"nda konuştu.

Konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve iyi dileklerini ileterek başlayan Zorlu, dünyanın küresel krizler ve kaoslarla karşı karşıya olduğunu, jeopolitik risklerin arttığını ve ekonomilerde korumacılık eğiliminin yükseldiğini ifade etti.

Bu dönemde ülkeler açısından tarımda millileşmenin sağlanması, gıda güvenliğinin önceliklendirilmesi, güvenli lojistik hatlarının oluşturulması, yapay zekada milli doktrinlerle iş birliğinin artırılması ve savunma sanayisinde öz kaynakların harekete geçirilmesinin stratejik bir güvenlik meselesi haline geldiğini belirten Zorlu, bu sorumlulukların bölgesel iş birliklerini zorunlu kıldığını kaydetti.

Zorlu, Türk dünyasının tarihin, kültürün ve özellikle dil ortaklığının bir araya getirdiği geniş bir coğrafyanın parçası olduğunu belirterek yeni çağda güçlü bir bölgesel işbirliğine ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi.

Ülkelerin gücünün yalnızca doğal kaynakları veya milli gelirleriyle ölçülemeyeceğini ifade eden Zorlu, "Asıl güç, kaynakları birbirine bağlayabilmek, pazarları bütünleştirebilmek, sermayeyi harekete geçirebilmek, teknolojiyi birlikte değerlendirebilmek ve en önemlisi ortak bir geleceğe doğru ilerleyebilmektir." dedi.

Türk Devletleri Teşkilatının yaklaşık 200 milyon nüfusu, Avrupa ile Asya'nın merkezindeki konumu, enerji kaynakları, insan kaynağı ve üretim kapasitesiyle yeni bir küresel mimarinin sözcüsü ve öncüsü olabilme potansiyeli taşıdığını belirten Zorlu, teşkilatın gözlemci üyeleriyle birlikte yılın ilk çeyreği itibarıyla 674 milyar dolara ulaşan ekonomik büyüklüğe sahip olduğunu söyledi.

Türk dünyasının yalnızca büyüyen bir ekonomik coğrafya olmadığını dile getiren Zorlu, bölgenin küresel üretim, ticaret, enerji ve lojistik dengelerinde ağırlığı giderek artan stratejik çekim merkezlerinden biri haline geldiğini kaydetti.

Zorlu, bu yıl ikincisi düzenlenen konferansın ana temasının önemine işaret ederek, 21. yüzyılda kararların sağlam veri ve analizden geçtiğini, konferansta yapılacak değerlendirmelerin gelecek döneme ilişkin önemli bilgiler sağlayacağını söyledi.

Türk Dünyası Vizyonu'nun ekonomik sütunlarının güçlendirilmesi ve ticaret hacmi ile potansiyelin en uygun seviyelere taşınması için ortak akla ihtiyaç bulunduğunu belirten Zorlu, şöyle konuştu:

"Türk dünyası ülkelerinin kendi aralarındaki ticaretinin toplam ticaretleri içindeki payı bugün hala yaklaşık yüzde 7'nin biraz üzerindedir. Birkaç yıl önce yüzde 3 civarında olan bu oranın yükselmesi elbette kıymetlidir. Ancak mevcut ekonomik kapasitemizi düşündüğümüzde kısa bir sürede bunu yüzde 10'un üzerine çıkarmak gibi bir sorumluluğumuz ve aslında avantajımız da burada bulunmaktadır. Artık sadece kendi aramızda mal satmak üzerine hedefler koymak yerine, şu an birlikte üretmek, birlikte finanse etmek, birlikte taşımak, birlikte teknoloji geliştirmek ve açıkçası dünyaya birlikte açılmak zamanıdır."

"Orta Koridor ekonomik kalkınma kuşağına dönüşebilir"

Küresel ticarette giderek daha stratejik hale gelen Orta Koridor'un önemine dikkati çeken Zorlu, bu güzergahın yeni pazarlara ulaşılması ve küresel risklerin azaltılması bakımından önem taşıdığını ifade etti.

Hazar geçişli güzergahın Doğu ile Batı arasında güvenli ve hızlı bir taşımacılık hattı sunmanın yanı sıra Türk dünyasının küresel ekonomiye daha güçlü bağlanmasını sağlayacağını belirten Zorlu, lojistik altyapının uyumlu hale getirilmesi, gümrük prosedürlerinin basitleştirilmesi ve tek pencere sistemlerinin yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Zorlu, Orta Koridor'un yalnızca Çin'den Avrupa'ya uzanan alternatif bir taşımacılık hattı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek "Çünkü Orta Koridor yalnızca bir demiryolu hattı değildir, yalnızca bir lojistik güzergahı da değildir. Orta Koridor doğru politikalarla bir ekonomik kalkınma kuşağına dönüşebilir." dedi.

Türk dünyası dijital ticaret alanı hedefi

Ekonomik iş birliği konuşulurken geleceğin dünyasının da göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eden Zorlu, dijital entegrasyon, yapay zeka, veri odaklı yönetişim, blokzincir ve finansal teknolojilerin yeni bir sanayi devrimi oluşturduğunu söyledi.

Zorlu, "Ve bu nedenle hedefimiz Türk dünyası dijital ticaret alanını hayata geçirmek olmalıdır. Dijital sahada ticareti de konuşlandırmak bizler için bir zorunluluk." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda geçen günlerde Astana'da bir toplantı yapıldığını belirten Zorlu, Ticaret Odaları Birliğinin çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

"Ortak kalkınma bankası oluşturulmalıdır"

Türk Yatırım Fonunun çalışmalarına devam ettiğini belirten Zorlu, fonun görece hatırı sayılır bir bütçeyi bünyesinde topladığını söyledi.

Zorlu, "Türk Yatırım Fonu çok önemli ama bizim dünyada bu sektörde finansal anlamda söz sahibi olabilmemizi sağlayacak ortak kalkınma bankası oluşturmamız lazım. Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisimizle birlikte bir çalışma da hazırladık. Bunu şu anda diğer Türk devletlerimizin de dillerine çevirdik ve teşkilatımızın genel sekreterliğine bunu sunacağız ve oradan da diğer devletlere tekliflerimizi göndereceğiz. Çünkü biz elimizdeki bütçeleri kullanmanın yanı sıra dünyada yeni bir kredibiliteyi, bu kapasiteyi hedefleyip özellikle Orta Koridor'un inşasında iş adamlarımıza yeni bir takım kredileri, destekleri de sağlayabilmemiz lazım." dedi.

"Türkiye'nin başarısı tüm Türk dünyasının başarısıdır"

Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzaladığı Mekke Ortak Savunma Antlaşması'nın da Orta ve Güney Koridoru'nun güvence altına alınmasına katkı sağlayabilecek ciddi bir uluslararası duruş ve aşama ortaya koyduğunu belirten Zorlu, Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktanın dünya tarafından kabul edildiğini söyledi.

Zorlu, Türk dünyasının bu alandaki gelişmelerden de fayda sağlayacağını belirterek "Bizim bu noktada elde ettiğimiz başarı aslında tüm Türk dünyasının başarısıdır. Biz bu konuda adım attıkça, yeniliklere imza attıkça emin olun hepimiz için yeni bir bu alanda güç yükselişi başlamış ve devam edecek demektir." diye konuştu.

"TDT Devlet Başkanları Zirvesi'ne çok sıkı hazırlanıyoruz"

Etkinlik sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zorlu, Türkiye'nin 29-30 Ekim'de TDT 13. Devlet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

Zorlu, "Diğer üye ülkelerle birlikte bu zirveye çok sıkı hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA