AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş açıklamalarda bulundu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen teşkilat başkanlığı çalışmaları ve güncel siyasi gelişmelere ilişkin konuların ele alındığı basın toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Terörsüz Türkiye hedeflerimizi başardıkça bölgenin terörden arındığına şahit olacağız. Bölgemizde terör aktörlerine karşı etkin mücadele yürütüldükçe de terörsüz Türkiye iklimi çok daha kuvvetli bir şekilde yakalanacaktır" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda teşkilat başkanlığı çalışmaları ve güncel siyasi gelişmelere ilişkin konuların ele alındığı basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Konya Milletvekili ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile medya temsilcileri katıldı.

'SON 10 YILDA ÜÇ BÜYÜK STRATEJİK KAZANIM ELDE ETTİK'

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Yıl başından itibaren bizim açımızdan en önemli husus üyelik ilgili yürüttüğümüz çalışmalardı. Üye sayımızı Türkiye genelinde 600 binden fazla bir rakamla arttırmış olduk. Bu kapsamda da tüm üyelerimizi çok daha güçlü bir iletişimle, parti tabanımızla çok daha güçlü bir değerlendirme mekanizmasıyla önümüzdeki dönemlerde bir araya gelmeyi amaçlıyoruz. Biz son 10 yılda Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Cumhur İttifakı ile birlikte Türkiye'de üç büyük stratejik kazanım elde ettiğimizi düşünüyoruz. Bunlardan ilki Malazgirt ruhu olarak tarif ettiğimiz Türk, Kürt, Arap birlikte ve bu coğrafyada barışın, huzurun, adaleti birlikte savunduğunda Ne gibi büyük işler başarıldığının tarihte çok fazla örneği vardır. Bununla beraber ikinci önemli olarak değerlendirdiğimiz stratejik kazanımımız ise Türkiye'nin savunma sanayinde özellikle son 10 yılda geldiği aşamadır. Biliyorsunuz bu hendek olaylarının yaşandığı yoğun dönemlerde Cumhurbaşkanımız büyük bir stratejik kararlılıkla, son derece hak ve özgürlükleri koruyarak büyük bir mücadele ortaya koyulacağından bahsetmişti ve bunun sonuçlarını da aldık. Bununla beraber bizim kazanım olarak değerlendirdiğimiz stratejik başarımızda terörü kaynağında yok etme stratejimizdi" ifadelerini kullandı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YLE GÜÇLÜ BİR İKLİM YAKALAYACAĞIMIZA İNANIYORUZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Bu terörsüz Türkiye'yle çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam ettiğimizde ve hedeflerimize ulaştığımızda biz Türkiye'nin kalkınması için yeni ve güçlü bir iklim yakalayacağımıza inanıyoruz. Adana'dan başlayan Hakkari'ye kadar uzanan o hattın Türkiye'nin Ankara, İstanbul, İzmir'den sonra sosyopolitik olarak üretim bakımından, sanayi bakımından, tarım bakımından, turizm bakımından 4'üncü büyük çekim merkezi olacağına inanıyoruz. Bu tablo inşallah bizim son 40 yılda terör nedeniyle kaybettiğimiz 2 trilyon dolarlık bir imkanın terör nedeniyle heba olmasına, prangalanmasına, bunun yerine milletimizle buluşmasına inşallah imkan sağlayacaktır. Yılda 50 milyar dolarlık bir imkan milletimizle buluşmak yerine Türkiye'nin refahı için seferber edilmek yerine terör nedeniyle heba edilen bir potansiyel olarak kalıyor. Yılda 50 milyar dolar Türkiye'nin kalkınması bakımından önemli bir anlam taşımaktadır. Terörsüz Türkiye hedeflerimizi başardıkça bölgenin terörden arındığına şahit olacağız. Bölgemizde terör aktörlerine karşı etkin mücadele yürütüldükçe de terörsüz Türkiye iklimi çok daha kuvvetli bir şekilde yakalanacaktır" ifadelerini kullandı.

'CHP, İSTANBUL'DAKİ YOLSUZLUĞU AKLAMA MAKİNESİNE DÖNÜŞTÜ'

Büyükgümüş, "Bizim açımızdan kritik gördüğümüz nokta son yerel seçimlerle birlikte biraz da olsa bir milletle hizmet ve eser buluşturma imkanı elde eden muhalefetin bu imkanı çok hoyratça heba ettiğini gözlemlememizdir. Bugün Ankara bizim gözbebeğimiz, başkentimiz ama maalesef susuzluk gibi Türkiye'nin aştığı bir tabloyla karşı karşıya. Bugün içerisinde bulunduğumuz İstanbul şehrine baktığınızda çok büyük bir yolsuzluk şebekesiyle bu aziz şehrin karşı karşıya kaldığını gözlemliyoruz. Biz siyasetçiler olarak bu konuda ilerleyen süreçleri gözlemlemekle ve anlamakla mükellefiz. Bütün bir siyasi partinin, bütün bir siyasi hareketin, Cumhuriyet Halk Partisi açısından söylüyorum. İstanbul'daki yolsuzluk çetesini aklamak için bir makineye dönüştüğünü gözlemliyoruz. Terörsüz Türkiye ile terörsüz bölgenin birbirinin içine geçmiş süreçler olduğuna inanıyoruz. Terörsüz Türkiye hedeflerimizi başardıkça bölgenin terörden arındığına şahit olacağız. Bölgemizde terör aktörlerine karşı etkin mücadele yürütüldükçe de Türkiye terörsüz bir iklimi çok daha kuvvetli bir şekilde yakalayacaktır" ifadelerini kullandı.

'CUMA GÜNÜ 'İLK EVİM, İLK İFTARIM' PROGRAMIYLA DEPREM BÖLGESİNDE OLACAĞIZ'

Ahmet Büyükgümüş, "Cuma günü 'İlk Evim, İlk İftarım' diye organize ettiğimiz bir programda bakanlarımızla, genel başkan yardımcılarımızla deprem bölgesinde olacağız. İlk evlerinde ilk Ramazan'ını yaşayacak olan kardeşlerimizle birlikte sofralarına misafir olacağız. Hem kim kendini garip hissetmişse, kim kendini müşkülde hissetmişse özellikle Ramazan ayında orada yanında AK Parti'den bir kardeşini bulacak" diye konuştu.

'AK PARTİMİZE YENİ TAZE KANLARI KAVUŞTURACAĞIZ'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Genel merkezimizin bizlerden beklentisi olan üye sayımızı İstanbul'da ki yenilenmelerin de ilçelerde olmasına rağmen gerçekleştirdik. İstanbul'da 150 bin yeni üyeyle 2025-26 yılımızı kapattık. 2026'da 250 bin hedefimizi gün bugün adım adım süreci takip ederek, İstanbul Teşkilatı olarak bir Anadolu şehrinin hatta birçok Anadolu şehrinin daha ötesinde bir yeni AK Parti üyesi ile AK Partimize inşallah yeni taze kanları kavuşturacağız. Üyelerimizle sadece üye yapmanın ötesinde bir ilişki geliştirmeyi de önemsiyoruz" dedi.

'360 DERECE BİR İLETİŞİM HEDEFİ İLE YOLA ÇIKTIK'

İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "İletişimi önemsiyoruz. 360 derece bir iletişim hedefi ile yola çıktık. Özellikle İstanbul'da billboard çalışmalarımızın önemli bir ses getirdiğine sizler de şahit oldunuz. 'Senin hayatından gidiyor' başlığıyla İstanbullunun hayatından nelerin gittiğini bizzat fotoğrafladık. Burada muhatabımız vatandaşımızdı, ama hedef İstanbul'u yönetemeyenlerdi. Hedeften de hemen sesler gelmeye başladı. Biz bu iletişimi yine vatandaşa doğrudan seslendiğimiz iletişimimizi artık ilçe bazlı belediyelerin yapamadıkları üzerinden devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

'2026 YILINDA İSTANBUL'UN TÜM SU İHTİYACINI MELEN BARAJINDAN İSTANBUL'A BİZ TAŞIMIŞ OLACAĞIZ'

İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "2019'dan bu tarafa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir damla dahi topluma fayda sağlayacak bir su kazanım çalışması olmadığı gibi, bundan sonra sonrasında da olmak üzere bir niyetinin olmadığını görüyoruz. Şu an da İstanbul'un suyunun yarısı bizim gerçekleştirdiğimiz projeler. Hatta bu aylarda yüzde 90'ı oradan geliyor. Direkt doğrudan İstanbul'un yüzde 90 suyu şu anda bu aylarda kış aylarında Melen'den geliyor. Ortalamaya vurduğunuzda yüzde 50'si. Baraj 2026 yılında DSİ tarafından tahkim edilecek. 2 sene içerisinde bitecek ve ondan sonra İstanbul'un tüm su ihtiyacını Melen barajından İstanbul'a biz taşımış olacağız" dedi.