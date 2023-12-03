AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu Artvin'de Toprağa Verildi

Samsun'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu için Artvin'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve birçok siyasi temsilci katıldı. İslamoğlu'nun cenazesi aile kabristanlığında defnedildi.

BAŞKAN İSLAMOĞLU, ARTVİN'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Samsun'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu (25) için Artvin'de cenaze düzenlendi. Artvin Merkez Camisi'ndeki cenazeye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Bakan Uraloğlu, İslamoğlu ailesine taziye dileklerinde bulundu. İkindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası İslamoğlu'nun cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Nurbay USTA/ARTVİN,