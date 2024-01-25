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AİHM'de görev yapan ilk Türk kadın yargıç hayatını kaybetti

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AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi'nde görev yapan ilk Türk kadın Yargıç Prof. Dr. Ayşe Işıl Karakaş 66 yaşında hayatını kaybetti. Karakaş'ın cenazesi yarın öğle vakti Teşvikiye Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Hasdal Mezarlığı'na defnedilecek.

AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi'nde görev yapan ilk Türk kadın Yargıç Prof. Dr. Ayşe Işıl Karakaş 66 yaşında hayatını kaybetti. Karakaş'ın cenazesi yarın öğle vakti Teşvikiye Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Hasdal Mezarlığı'na defnedilecek.

Aihm'de görev yapan ilk Türk yargıç olan Prof. Dr. Ayşe Işıl Karakaş,  24 Ocak'ta 66 yaşında hayatını kaybetti. AİHM'de 2008-2019 yılları arasında Türkiye'yi temsilen yargıçlık görevinde bulunan ilk kadın olan Karakaş, bir süre akademisyenlik de yapmıştı. Prof. Dr. Ayşe Işıl Karakaş'ın cenaze töreni de belli oldu. Karakaş'ın cenazesinin yarın Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Hasdal Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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