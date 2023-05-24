Ahmet Akın: 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya Köşkü'ne Uğurladıktan Sonra Ekonomi Yönetimini Liyakat Sahiplerine Teslim Edeceğiz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Balıkesir'de; "28 Mayıs'taki ikinci turda Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya Köşkü'ne uğurladıktan sonra ekonomi yönetimini liyakat sahiplerine teslim edeceğiz. 28 Mayıs'taki seçimlerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasıyla ekonomiye güven gelecek, milli paramız değer kazanacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Bandırma Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret etti. Akın, Bandırma TIR parkında da şoförlerle de bir araya gelerek sorunlarını dinledi. CHP'li Akın, esnafın sorunlarıyla ilgili şunları dile getirdi:

"Esnaf artık her gün mazotun, benzinin zamlanmasından bıkmış durumda. Şoför esnafımız saray iktidarının ekonomi politikalarına kimsenin güveni kalmadığı için milli paramız Türk lirasının daha da değer kaybedeceği ve dövizin yükseleceği için akaryakıta yeni zamların gelmemesi için artık değişim istiyor. Şoför esnafımız kontak çevirdiğinde zarar etmek istemiyor. Artık alın terlerinin karşılığını almak istiyor. Türkiye'de olduğu gibi Balıkesir'de de şoför esnafımız maalesef tamamen sahipsiz bırakılmış durumda.

"BU İKTİDARIN EKONOMİ POLİTİKALARINA ARTIK KİMSE GÜVENMİYOR"

Bu iktidarın ekonomi politikalarına artık kimse güvenmiyor. Türkiye'de yaşanan ekonomik yıkımı seçim öncesi gizlemek için ikili kur gibi saçma sapan bir uygulamaya izin veren iktidara artık şoför esnafımız da 'yeter' diyor. Yanlış politikalarla artan dövizi baskılamak için uygulanan ikili kur yapısı akaryakıtta büyük zamlara neden olabilir. Şoför esnafımız değişim ve değişimle birlikte ekonomik refah istiyor. 28 Mayıs'taki ikinci turda Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya Köşkü'ne uğurladıktan sonra ekonomi yönetimini liyakat sahiplerine teslim edeceğiz. 28 Mayıs'taki seçimlerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasıyla ekonomiye güven gelecek, milli paramız değer kazanacak. Şoför esnafımız rahat bir nefes alacak."