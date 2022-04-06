Ahlat'ta bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonundaki çalıştaya katılan İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Serdar Arslan, programın önemine değindi.

Çalıştayda alkol, tütün, uyuşturucu ve davranışsal bağımlılıklar kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirileceğini belirten Arslan, "İlçe geneline yönelik sorun ve çözüm önerileri görüşülerek 2022 ve sonrasını kapsayacak müdahale programında yer alan faaliyetlerin temelini oluşturacak çıktılar elde edilecek. İlçede yürütülen ve diğer ilçelere örnek olacak çalışmaların tespit edilerek ülke geneline yaygınlaştırılması hedeflenmektedir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından çalıştay, bağımlılıkla mücadele de yapılması gereken çalışmaların görüşülmesiyle devam etti.