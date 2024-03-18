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Agrobay İşçileri İşten Atılmaları Nedeniyle Ankara'ya Yürüyüşe Başladı

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Agrobay Seracılık'ta çalışırken Tarım-Sen'e üye olduktan sonra işten atılan işçiler, haklarının verilmesi ve seslerini duyurabilmek için İzmir'den Ankara'ya yürüyüşe başladı. İşçilerin direnişi aylardır devam ediyor.

Agrobay Seracılık'ta çalışırken Tarım İşçileri Sendikasına (Tarım-Sen) üye olduktan sonra işten atılmaları nedeniyle direnişe geçen işçiler, seslerini duyurabilmek için bugün İzmir'den Ankara'ya yürüyüşe başladı. 18 yıldır Agrobay'da çalıştığını söyleyen 61 yaşındaki Naime Tekkahraman, "Agrobay hakkımızı versin." dedi.

İzmir'in Bergama ilçesindeki Agrobay Seracılık'ta çalışırken Tarım-Sen'e üye olmalarının ardından işten çıkarıldıkları gerekçesiyle 39 işçi aylardır direnişlerini sürdürüyor. İşçiler, haklarının verilmesi ve seslerini duyurabilmek için bugün İzmir'den Ankara'ya yürüyüş başlattı.

İşçiler yürüyüşe başlamadan önce Bergama Kapalı Pazar yeri önünde açıklama yaptı. İşçilerden biri işveren Arzu Şentürk'e "Burada 1,5 yıl sigortasız çalıştım. Alamadığımız aylıklarımız ve tazminatımız var. Bizi burada oyun oynuyor mu sanıyor. Çok büyük günah işliyor. Bizimle dalga mı geçiyor. Taş yüreğini yumuşat da bize emeğimizi ver." diye seslendi.

18 yıldır Agrobay'da çalıştığını belirten 61 yaşındaki Naime Tekkahraman da "Agrobay hakkımızı versin." dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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