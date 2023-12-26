Ağrı'da kepçe kazası sonucu hayatını kaybeden 4 kişi yan yana defnedildi

AĞRI'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Düzmeydan köyü Sivrice mezrasında yol açma çalışması sırasında İl Özel İdaresi'ne ait kepçenin uçurumdan düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişi, yan yana kazılan mezarlara defnedildi.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Düzmeydan köyü Sivrice mezrasında 24 Aralık akşamı kar yağışı ve tipi nedeniyle koyunlarını kaybeden bir vatandaş İl Özel İdaresi'nden yardım istedi. Bölgeye giden İl Özel İdaresi'ne bağlı kepçe operatörü köyde araca binen 3 kişi ile uçurumdan yuvarlandı. Kazada kepçe operatörü Necati Şen (40) ile kepçedeki Raif Aydın (45), Mustafa Taşdemir (40) ve Yasin Taşdemir (27) hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi bugün Taşlıçay ilçesinde öğle namazının ardından ilçe mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında yan yana kazılan mezara defnedildi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve il protokolü ilçede hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.