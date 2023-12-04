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Ağrı'da 655 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

4 Aralık 2023 13:31 Son Güncelleme: 13:32 Abone Ol

Ağrı'da yapılan uygulamalarda 655 paket kaçak sigara ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Doğubayazıt ilçesinde yaptıkları yol kontrol uygulamasında, durdurulan bir minibüsteki yolcuda 355, Taşlıçay ilçesinde durdurulan bir otobüsteki 2 yolcuda ise 300 paket kaçak sigara ele geçirdi. Şüpheliler gözaltına alındı.