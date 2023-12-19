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Ağrı'da 117 düzensiz göçmen yakalandı

19 Aralık 2023 15:58 Güncelleme: 16:00 Abone Ol

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Afganistan ve Pakistan uyruklu 117 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 2 adreste ve arazide 109'u Afganistan, 8'i Pakistan uyruklu 117 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 3 kişiyi yakaladı. Bu kişilere 1 milyon 714 bin lira para cezası uygulandı.