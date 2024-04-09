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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı Ramazan Bayramı Mesajı

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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yiğitbaşı, mesajında, her yıl haneleri ve şehirleri şereflendiren ramazan ayının sonundaki Ramazan Bayramı'na yeniden kavuşmanın heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Bayram günlerinin aynı zamanda kırgınlıkların giderilmesi ve küskünlerin barışması için de önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Kadim geleneğimizde bayramlar, akrabalık ilişkilerinin pekiştirilmesi ve dostlukların perçinlenmesi için hepimize imkanlar sunmaktadır. Bu bayramın da aramızdaki bağları sıkılaştırmasını temenni ediyorum. Bu bayram gününde vatanımızın bekası, milletimizin huzur ve esenliği için sınırlarımız içinde ve sınırlarımız dışında görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Kübra Güran Yiğitbaşı Ramazan Bayramı Güncel Haberler

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