Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde devrilen otomobildeki biri çocuk 3 kişi yaralandı.
O.Ö. (42) idaresindeki 42 UF 588 plakalı otomobil, Topçular Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki N.K.Ö. (39) ile Ç.E.Ö. (2) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel