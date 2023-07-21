Afyonkarahisar'da Yakalama Kararı Bulunan Şahıs ve Yasaklı Maddeler Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma ve emniyet ekiplerinin denetimleri sonucunda Sinanpaşa ilçesi Balmahmut köyü sınırlarında durdurulan bir araçta, hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi, vize süresi geçmiş yabancı uyruklu bir şahıs ve yasaklı maddeler ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma ve emniyet ekiplerinin denetimleri çerçevesinde Sinanpaşa ilçesi Balmahmut köyü sınırlarında durdurulan bir araçta; hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi, vize süresi geçmiş yabancı uyruklu bir şahıs ve yasaklı maddeler ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri Balmahmut köyü yakınlarında yapılan kontrolde trafikte durdurulan bir aracın sürücüsünün "Birden fazla kişi ile yağma" suçundan hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi. R.T. isimli şahıs tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Sinanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'nca görevlendirilen jandarma asayiş devriyesi tarafından araçta yolcu olarak bulunan A.A. isimli şahsın ise uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında olduğu belirlendi.

Araçta bulunan D.M. isimli şahsın yapılan kimlik sorgulamasında Kırgızistan uyruklu olduğu ve vize süresinin geçmiş olduğu tespit edildi. Vize süresini ihlal eden D.M. isimli şahıs Kütahya Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Sinanpaşa Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararı doğrultusunda araçta yapılan arama sonucunda; 2 gram kubar esrar, 20 miligram sıvı propolis, 2 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 4-5 gram metamfetamin ve 20 adet sentetik hap tespit edilerek el konuldu. - AFYONKARAHİSAR