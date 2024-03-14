Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen bir adrese yaptığı baskında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Adreste yakalanan B.Ö'ye adli işlem uygulandı, H.T, ise "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Aracında tabanca ele geçirilen sürücüye adli işlem uygulandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sadıkbey Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir araçta tabanca ve 4 mermi ele geçirdi.

Polis ekipleri, sürücü A.Y'ye adli işlem uyguladı.