Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:

Afyonkarahisar'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Operasyonda bir adreste uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüphelilere adli işlem uygulandı. Ayrıca başka bir olayda ise polis ekipleri, durdurulan bir araçta tabanca ve mermi buldu ve sürücüye adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen bir adrese yaptığı baskında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Adreste yakalanan B.Ö'ye adli işlem uygulandı, H.T, ise "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Aracında tabanca ele geçirilen sürücüye adli işlem uygulandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sadıkbey Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir araçta tabanca ve 4 mermi ele geçirdi.

Polis ekipleri, sürücü A.Y'ye adli işlem uyguladı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Yomra adayı Ahmet Salih Kalaycı kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Yomra belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Şalpazarı adayı Ahmet Kıran kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Şalpazarı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Sürmene adayı Recep Kalyoncu kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Sürmene belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ortahisar adayı Ümit Çebi kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Ortahisar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Of adayı Mustafa Saral kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Of belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Maçka adayı Hikmet Aydın kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Maçka belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Köprübaşı adayı Selim Üçüncü kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Köprübaşı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Hayrat adayı Behram Yıldız kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Hayrat belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Düzköy adayı Fevzi Serdar kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Düzköy belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Dernekpazarı adayı Zeki Avni Usta kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Dernekpazarı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çaykara adayı Mehmet Nuri Kadıoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Çaykara belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çarşıbaşı adayı Abdullah Kul kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Çarşıbaşı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Beşikdüzü adayı Ahmet Aydın kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Beşikdüzü belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Arsin adayı Ali Topal kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Arsin belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Araklı adayı Şakir Şahintaş kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Araklı belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title