Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheliye Adli İşlem Uygulandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yapılan operasyonda araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheliye adli işlem uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, satış yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı ve araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve kullanma aparatları bulundu. Şüphelilere savcılık talimatıyla adli işlem uygulandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sandıklı ilçesinde satış yapılmak üzere uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen aracı ilçede durduran ekipler, "dedektör köpek" yardımıyla yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Savcılık talimatıyla araçtaki F.Ö, E.Y, İ.S. ile M.A'ya adli işlem uygulandı.