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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheliye Adli İşlem Uygulandı

7 Aralık 2023 12:10 Son Güncelleme: 12:12 Abone Ol

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yapılan operasyonda araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheliye adli işlem uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, satış yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı ve araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve kullanma aparatları bulundu. Şüphelilere savcılık talimatıyla adli işlem uygulandı.