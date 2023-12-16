Afyonkarahisar'da Midibüs Devrildi: 14 Yaralı
Afyonkarahisar-Ankara kara yolunda yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 03 ZC 378 plakalı yolcu taşıyan midibüs, Afyonkarahisar- Ankara kara yolunun Susuz beldesi kavşağında yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan 14 yolcu ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.