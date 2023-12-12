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Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yapan zanlı tutuklandı

12 Aralık 2023 13:33 Güncelleme: 13:34 Abone Ol

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları sırasında bir otomobili durdurarak araçta bulunan 2 yabancının düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Yabancı uyruklu kişiler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlı ise jandarmada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.