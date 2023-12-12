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Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yapan zanlı tutuklandı

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları sırasında bir otomobili durdurarak araçta bulunan 2 yabancının düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Yabancı uyruklu kişiler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlı ise jandarmada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar - İzmir kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekiplerin, kontrolünde araçta bulunan 2 yabancının düzensiz göçmen olduğu anlaşıldı.

Yabancı uyruklu kişiler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltına alınan araç sürücüsü M.Ü. ise jandarmada karakolunda yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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